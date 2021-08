Biden ziet band met Israël als sterker dan ooit

De eerste ontmoeting van Bennett met de leider van de belangrijkste bondgenoot van zijn land werd een dag uitgesteld vanwege de bloedige aanslag bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Daarbij kwamen dertien Amerikanen en veel Afghanen om.

De twee leiders hebben het onder meer gehad over de situatie in Iran en het conflict tussen de Israëliërs en Palestijnen. Bennett zei blij te zijn dat Biden nog eens heeft bevestigd dat Teheran echt geen nucleaire wapens moet kunnen gaan ontwikkelen.

Onduidelijk is hoe beide leiders omgaan met het bericht dat de Israëlische inlichtingendienst Mossad minder informatie over Iran deelt met Amerikaanse tegenhangers sinds het aantreden van Biden en de verslechterde informatiepositie van de CIA, zoals The New York Times heeft gemeld. De krant schreef ook over het belang dat Bennett hecht aan de steun van Biden voor heimelijke aanvallen van Israël op Iran.