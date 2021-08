IMF stelt terugkeer kantoorpersoneel uit tot januari

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelt de terugkeer van werknemers naar zijn hoofdkantoor in Washington uit tot januari vanwege het toenemende aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus in de Verenigde Staten. Ook moeten alle medewerkers die toegang willen, gevaccineerd zijn.

‘Gezien de onvoorspelbaarheid en ernst van deze nieuwe coronagolf is de terugkeer naar kantoor uitgesteld tot begin januari. Dan zal de situatie opnieuw worden beoordeeld’, aldus een woordvoerder van het IMF. Het hoofdkantoor van het fonds is momenteel wel geopend voor mensen die daar vrijwillig willen komen werken. Zij moeten gevaccineerd zijn en instemmen met regelmatige coronatesten.

Het personeel van het IMF werkt sinds de uitbraak van de pandemie grotendeels thuis. Meer dan 90 procent van de 2700 IMF-werknemers is gevestigd in Washington. De Wereldbank, die eveneens in de Amerikaanse hoofdstad is gevestigd, zei donderdag nog dat een grootschalige terugkeer van medewerkers naar kantoor wordt uitgesteld tot januari.