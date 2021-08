Mogelijk 170 Afghanen omgekomen door aanslag Kabul, 200 gewonden

Het aantal slachtoffers van de aanslag op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul is waarschijnlijk flink hoger dan tot nu toe werd gemeld. Ongeveer 170 Afghanen zijn omgekomen, melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen in onder meer ziekenhuizen. Het aantal gewonden zou zijn gestegen van ruim 140 naar bijna 200. Afghaanse gezondheidsautoriteiten zeggen tegen de New York Times dat er ook Afghaanse Amerikanen onder de slachtoffers zijn.

Bij de aanslag kwamen ook 13 Amerikaanse militairen om het leven en raakten er 15 gewond. Twee Britse staatsburgers en het kind van een Britse staatsburger zijn ook om het leven gekomen, evenals 28 Talibanstrijders. De aanval is opgeëist door een lokale afdeling van Islamitische Staat (IS).

De Amerikaanse president Joe Biden zei na de aanslag dat de daders niet vergeven of vergeten zullen worden. ‘Wij zullen jullie laten boeten’, zei de president in een toespraak vanuit het Witte Huis. De evacuatiemissie bij het vliegveld wordt doorgezet. ‘We laten ons niet afschrikken door terroristen’, verzekerde Biden. De Verenigde Staten kondigden tegenaanvallen aan op IS-doelen.

Wanhoop

Een extremist blies zichzelf donderdag op bij een van de poorten van het vliegveld van Kabul. Na de aanslag ontstond volgens getuigen grote paniek op de luchthaven, waar Afghanen vanwege de machtsovername van de Taliban massaal naartoe waren gekomen in de hoop met een evacuatievlucht naar het buitenland te kunnen. Het vliegveld en het luchtruim worden nu nog gecontroleerd door de Verenigde Staten.

Een NAVO-diplomaat roept de Taliban op de terreurbeweging IS, die de aanslag opeiste, goed in de gaten te houden. Volgens de diplomaat zouden ‘duizenden gevangenen de afgelopen weken zijn vrijgelaten’, meldt Reuters. De veiligheid in Afghanistan is nu de verantwoordelijkheid van de Taliban, benadrukt de diplomaat, die stelt dat ‘de angst en bezorgdheid Afghanen tot wanhoop drijven’.