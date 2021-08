Bronnen: elektrische automaker Rivian wil 80 miljard beurswaarde

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Rivian heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in New York. Bronnen zeiden tegen persbureau Bloomberg dat het bedrijf daarbij mikt op een waardering van 80 miljard dollar, omgerekend bijna 68 miljard euro.

Rivian wordt financieel gesteund door onder meer Amazon en Ford Motor en wil dit najaar zijn elektrische pick-uptrucks aan klanten gaan leveren. De beursaanvraag werd ingediend bij toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). Naar verluidt wil Rivian in november zijn debuut gaan maken op Wall Street.

Het in Californië gevestigde Rivian heeft een fabriek in de Amerikaanse staat Illinois en zou ook kijken naar een fabriek in Europa, mogelijk in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zou het bedrijf een tweede Amerikaanse fabriek in Texas willen bouwen, voor een investering van minstens 5 miljard dollar.

De grootste klant van Rivian is tot dusver Amazon. De webwinkel heeft 100.000 elektrische busjes bij het bedrijf besteld. De productie van die busjes zou dit jaar moeten beginnen.