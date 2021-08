Beurs Amsterdam op winst na speech Fed-voorzitter Powell

De AEX eindigde met een plus van 0,9 procent op 787,04 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1099,98 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,3 procent vooruit.

Powell gaf die speech tijdens de virtuele Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers. Hij zei dat de economie van de Verenigde Staten aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt sinds de coronapandemie, maar dat op de arbeidsmarkt nog veel meer verbetering moet optreden. Verschillende kopstukken van de Fed zeiden donderdag al dat het tijd wordt om geleidelijk een einde te gaan maken aan het opkoopprogramma van obligaties.

Just Eat Takeaway

In de AEX stonden de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML bij de sterkste stijgers met plussen tot 3,9 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal deed het goed met een koerswinst van 2,8 procent, net als betalingsverwerker Adyen die er 2,5 procent aan waarde bij kreeg.

Grootste daler was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een min van 7,5 procent. Dat had te maken met het besluit van New York om de beperkingen van de vergoedingen die maaltijdbezorgers aan restaurants in de stad kunnen vragen permanent te maken. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl is in VS actief met het onlangs overgenomen Grubhub.

Olie

In de MidKap moest Alfen (min 6,1 procent) het ontgelden na de publicatie van resultaten. Topman Marco Roeleveld sprak van een goede eerste jaarhelft voor de laadpalenfabrikant, maar waarschuwde wel voor voorraadproblemen in de tweede helft. Winkelvastgoedfonds Eurocommercial Properties won 0,7 procent na bekendmaking van cijfers. Metalenspecialist AMG steeg 2 procent dankzij een koopadvies van Citi. Biotechnoloog Galapagos (min 2,3 procent) kampte met een flinke koersdoelverlaging door UBS.

De euro was 1,1786 dollar waard, tegen 1,1761 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 68,74 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 72,41 dollar per vat.