Bijleveld: meer evacuaties uit Kabul voor 31 augustus niet reëel

Het laatste Nederlandse vliegtuig vertrok donderdag uit Kabul. Er blijft tot 31 augustus een tiental Nederlandse militairen en een vliegtuig van Defensie in de regio achter voor het geval er toch nog een mogelijkheid zou ontstaan om mensen op te halen in de Afghaanse hoofdstad. Die kans is dus verwaarloosbaar.

Een crisisteam blijft volgens Bijleveld werken aan manieren om de achtergebleven mensen die naar Nederland mogen, hierheen te halen. Volgens de bewindsvrouw worden ‘alle opties’ uitgewerkt.

Zelfmoordaanslagen

Het is momenteel niet precies bekend hoeveel mensen in Afghanistan zijn achtergebleven. Ten minste een dertigtal tolken zou er nog zijn. Maar ook anderen die de Nederlandse missie hielpen, zoals koks, beveiligers of juristen, komen in aanmerking voor hulp. Nederland heeft inmiddels 1600 mensen met eindbestemming Nederland geëvacueerd, en nog ongeveer 900 mensen die naar andere landen gaan.

Donderdag vielen tientallen doden bij de luchthaven van Kabul door twee zelfmoordaanslagen. De aanvallen zijn inmiddels opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.