Beurzen New York licht hoger in aanloop naar speech Powell

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met bescheiden winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street zijn vooral gebrand op de toespraak die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve later op de dag geeft ter ere van de Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers. De grote vraag is of hij meer duidelijkheid geeft over het moment waarop de stimuleringsmaatregelen worden afgebouwd.

De Fed koopt nu nog maandelijks voor 120 miljard dollar aan obligaties op om voldoende geld de economie in te laten stromen. Maar nu het herstel volop gaande is wordt de roep om te minderen steeds sterker. Donderdag spraken drie kopstukken van het Amerikaanse stelsel van centrale banken zich uit voor een geleidelijke opheffing van het opkoopprogramma.

Kenners houden er echter rekening mee dat Powell niet veel concreets zal zeggen over het verkrappen van het monetaire beleid. Hij zou niet vooruit willen lopen op het eerstvolgende rentebesluit in september en daarom vooral de lijn aanhouden die hij in juli aanhield: de doelen van het stimuleringsbeleid komen dichterbij, maar aanpassingen zijn nog niet aan de orde.

Amerikaanse consumentenprijzen

Tegelijkertijd werd bekend dat een belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse consumentenprijzen in juli met 4,2 procent was gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging in dertig jaar tijd, wat critici van het Fed-beleid mogelijk steunt in hun opinie dat het binnenkort afgelopen moet zijn met de toestroom van goedkoop geld.

De Dow-Jonesindex noteerde in de eerste handelsminuten 0,3 procent hoger op 35.300 punten. De brede S&P ging ook 0,3 procent vooruit, tot 4484 punten en techgraadmeter Nasdaq boekte eenzelfde winst tot 14.987 punten.

DoorDash

Peloton, dat fitnessapparatuur voor thuistrainingen verkoopt, ging 8 procent onderuit. Het bedrijf heeft dagvaardingen ontvangen van justitie in de Verenigde Staten om informatie en documenten te geven over ongelukken met bepaalde loopbanden van het bedrijf. Bij een van die ongelukken kwam een kind om het leven. Er zijn al tienduizenden exemplaren teruggeroepen.

Maaltijdbezorger DoorDash verloor 0,6 procent, nadat branchegenoot Just Eat Takeaway in Amsterdam een duikeling had gemaakt. New York wil een bovengrens instellen voor de commissies die maaltijdbezorgers bij restauranthouders in rekening brengen.