Prins Bernhard wilde niet zelf aanschuiven bij Humberto Tan

De redactie van de talkshow had Bernhard om wederhoor gevraagd nadat veel artiesten boos hadden gereageerd omdat hij wil dat muzikanten gratis optreden tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort, volgend weekend. Die wederhoor deelde Tan donderdag, namens de prins, in zijn uitzending.

De presentator stelde "uitgebreid" met Bernhard te hebben gesproken. Het was voor zover bekend de enige reactie die Bernhard gaf na alle commotie. Tan zei namens de prins dat hij spijt had van zijn brief aan Chef'Special en dat deze nooit verstuurd had mogen worden. Chef'Special-zanger Joshua Nolet plaatste woensdag een filmpje om zijn boosheid en frustratie te delen.

Rumoer

Het verzoek van Bernhard en de Dutch Grand Prix heeft veel rumoer veroorzaakt in de muziekindustrie. Festivals en concerten zijn nog steeds niet toegestaan, terwijl andere grootschalige evenementen met tienduizenden bezoekers, zoals de Formule 1 en voetbalwedstrijden, wel doorgaan.

Zangeres Davina Michelle, die wel heeft toegezegd gratis op te treden tijdens de Dutch Grand Prix, liet vrijdagmiddag weten dat zij dat alleen doet als andere artiesten die optreden in Zandvoort wel betaald krijgen. De Dutch Grand Prix liet eerder deze week weten dat er meer zangers en bands zijn die wel komen spelen als pauze-acts, maar heeft nog geen namen vrijgegeven.