Bijleveld: dertigtal tolken achtergebleven in Afghanistan

Een dertigtal tolken die geëvacueerd hadden moeten worden is achtergebleven in Afghanistan. Dat zei minister van Defensie Ank Bijleveld vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Er waren sinds 15 augustus nog 67 tolken die op de evacuatielijst stonden, zei Bijleveld. Daarvan is ongeveer de helft met hun gezinnen geëvacueerd. Met een deel van de achterblijvers is contact, maar vanwege de veiligheid wilde Bijleveld daar verder niks over kwijt.

Op de vraag of Nederland niet eerder had moeten beginnen met de evacuatiemissie, zei Bijleveld dat de ‘hele internationale gemeenschap is overvallen door de snelheid waarmee het is gegaan’.

Overvallen

‘Als het gaat om de tolken zijn we wel op tijd begonnen’, aldus Bijleveld. ‘Daar zijn we al een aantal jaren mee bezig. Maar ook de mensen zelf zijn erdoor overvallen. Sommige mensen waren er op familiebezoek, iedereen is overvallen.’

VluchtelingenWerk Nederland zegt voor de levens te vrezen van veel achtergebleven tolken en andere medewerkers die niet op tijd geëvacueerd konden worden. De organisatie zegt zelfs dat veel meer dan de dertig door minister Bijleveld genoemde tolken met hun gezinnen zijn achtergebleven.

VluchtelingenWerk zegt al in 2014 te hebben gewezen op de gevaren voor Afghaanse tolken die voor de internationale troepen hebben gewerkt. ‘Wij vinden het zeer ernstig en verwijtbaar, dat er zoveel tolken met hun gezinnen zijn achtergebleven in Afghanistan. Jarenlang hebben achtereenvolgende kabinetten op de rem gestaan. Toen er twee jaar geleden eindelijk een goede regeling kwam, is de uitvoering veel te traag gegaan.’