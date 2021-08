Filmsector: nog minder bezoekers in bios zonder 1,5 meter

De bioscoopsector vreest dat bioscopen per 20 september minder mensen zullen ontvangen dan nu het geval is, als het demissionaire kabinet de voorgenomen versoepelingen van de coronamaatregelen doorvoert. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) waarschuwt daarvoor in een open brief aan het kabinet en aan de Tweede Kamer.

Op dit moment mogen bioscopen, met inachtneming van de 1,5 meterregel, in grote zalen pakweg 165 bezoekers ontvangen. Bezoekers hoeven geen vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest te tonen. Als de 1,5 meterregel wegvalt, is dat wel verplicht voor locaties waar meer dan 75 mensen worden ontvangen. De filmsector wil pertinent niet dat de bioscopen met een coronatoegangsbewijs moeten gaan werken. In het buitenland is volgens de sector gebleken dat het aantal bezoeken onder deze voorwaarde drastisch terugloopt, omdat veel bezoekers doorgaans kort van tevoren pas besluiten naar de bioscoop te gaan.

Als de bioscopen niet met coronatoegangsbewijzen gaan werken, zouden bioscopen dus per 20 september niet meer dan 75 mensen per locatie mogen ontvangen. Dat is een forse achteruitgang vergeleken met de 165 mensen die nu gemiddeld in een grote zaal passen, stelt de NVBF. De bioscoopsector heeft het de afgelopen anderhalf jaar zwaar gehad. De zalen waren in 2020 in totaal bijna zes maanden gesloten.

Er staan in de herfstmaanden veel titels op het programma, zoals de Nederlandse film De Veroordeling, het historische epos Benedetta van Paul Verhoeven en de nieuwe James Bond-film No Time To Die.