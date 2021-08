VS: grofweg 105.000 mensen geëvacueerd uit Afghanistan

Landen halen sinds 14 augustus hun staatsburgers naar huis, de dag voordat de Taliban Kabul overnamen. Ook worden massaal Afghanen opgehaald die in de afgelopen jaren met hen hebben samengewerkt of risico lopen omdat ze bijvoorbeeld met buitenlandse organisaties of in de journalistiek werken.

De Verenigde Staten controleren de internationale luchthaven van Kaboel en het Afghaanse luchtruim. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zei donderdag dat evacuaties ook in het weekend nog konden plaatsvinden, maar meerdere landen zijn al gestopt met evacueren. Dat heeft onder meer te maken met de steeds gevaarlijker wordende situatie in Kabul, maar ook met het vertrek van de Amerikanen.

Het Amerikaanse leger heeft enkele dagen nodig voor het eigen vertrek uit Afghanistan. Na de aftocht van de Amerikanen wordt het naar verwachting veel moeilijker om mensen naar andere landen te krijgen.