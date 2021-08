Noorse rechtbank beslist of Breivik eerder vrijkomt

Een Noorse rechtbank moet beslissen of Anders Behring Breivik voorwaardelijk vrij mag komen. De 42-jarige man doodde ruim tien jaar geleden 77 mensen met een bomaanslag in de hoofdstad Oslo en een schietpartij op het eiland Utoya.

Breivik zit een maximale celstraf van 21 jaar uit, maar kan langer vastgehouden worden omdat zijn straf voor onbepaalde tijd kan worden verlengd. Hij komt na tien jaar, zijn minimale straf, in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Zijn verzoek wordt door de rechtbank behandeld omdat het al is afgewezen door het parket.

De centrale vraag voor de rechtbank is of er vandaag de dag nog een ernstige kans op herhaling is, aldus de openbaar aanklager in de zaak. De rechtbank in Telemark, waar Breivik zijn straf uitzit, meldt het verzoek te hebben ontvangen en de documenten te beoordelen. Het is nog niet bekend wanneer er een besluit wordt genomen.

Breivik liet op 22 juli 2011 een bomauto ontploffen bij een overheidsgebouw in Oslo, waarbij acht mensen om het leven kwamen. Daarna reisde hij verkleed als een politieagent af naar Utoya, waar een jeugdkamp van de Noorse Arbeiderspartij plaatsvond. Op het eiland schoot hij 69 mensen dood, voornamelijk tieners.