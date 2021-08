VDL Nedcar nu wel van start na extra vakantieweek door chiptekort

Schaarste aan halfgeleiders is een groot probleem in de auto-industrie. Tekorten dwongen VDL Nedcar, dat voor BMW auto’s in elkaar zet, al eerder dit jaar de productie te staken. Een woordvoerder van moederbedrijf VDL zegt dat de toevoer van componenten de komende tijd waarschijnlijk nog onzeker blijft. Het bedrijf kan vooralsnog slechts een week vooruitkijken voor wat betreft de levering van materialen.

Vrijwel alle grote merken hebben moeten snijden in de productiecapaciteit omdat er te weinig chips voorhanden waren. Daimler, het Duitse moederbedrijf van Mercedes, verlengt volgende week zijn regeling waarbij medewerkers van stilgelegde fabrieken in Duitsland en Hongarije met verlof moeten. In Duitsland vult de overheid de salarissen dan aan via een vorm van deeltijd-WW.