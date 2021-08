Denemarken ziet Covid-19 niet langer als bedreiging samenleving

Denemarken beschouwt Covid-19 niet langer als een ziekte die de samenleving bedreigt. De pandemie is onder controle, zei minister van Gezondheid Magnus Heunicke vrijdag. Er zijn volgens hem recordaantallen vaccinaties gegeven. In Denemarken is 80 procent van de bevolking ouder dan twaalf jaar ingeënt. De verklaring van Heunicke betekent dat tal van de overgebleven coronamaatregelen vervallen.

Vanaf 10 september vervalt bijvoorbeeld de verplichting een ‘coronaviruspas’ te tonen voor bezoeken aan restaurants, theaters, nachtclubs of andere evenementen. Het mondkapje is er al geruime tijd niet meer verplicht.