Shell-claim over CO2-neutrale brandstof in reclames misleidend

Reclame-uitingen van olie- en gasbedrijf Shell over zijn programma voor CO2-compensatie zijn misleidend. Het bedrijf wekt volgens de Reclame Code Commissie de indruk dat het hele bedrijf CO2-neutraal opereert en dat compensatie van CO2-uitstoot door aanplant van bossen alle schadelijke gevolgen wegneemt. De commissie bepaalde daarom in twee zaken dat Shell met die reclames moet stoppen.

De uitspraken betroffen reclames op de achterkant van een tankwagen en algehele uitingen voor het programma waarbij tankende klanten 1 cent per liter extra betalen om de uitstoot te compenseren. De uiting op de vrachtwagen met de tekst ‘Ik ben CO2-neutraal op weg’ werd door een klager als verwarrend gezien omdat Shell in een branche werkt die juist veel uitstoot van CO2 veroorzaakt. Shell verweerde zich dat de tekst op de vrachtwagen sloeg en niet anders kon worden opgevat, maar de commissie ging daar niet mee. De term op weg zijn heeft namelijk ook een figuurlijke betekenis.

De tweede klacht betrof verschillende reclames voor het compensatieprogramma. Die zijn voorzien van de tekst ‘Maak het verschil. Rij CO2-neutraal.’ Een groep studenten van de VU Climate and Sustainability Law Clinic vond die tekst te ver gaan. Zij voerden aan dat compensatie door bomen te planten door veel wetenschappers als onvoldoende wordt gezien omdat de compensatie pas in de toekomst plaats vindt. Ook kon Shell niet aantonen dat alle CO2-uitstoot door het betalen van 1 cent extra per liter getankte brandstof wordt gecompenseerd.

De studenten werden bijgestaan door Reclame Fossielvrij en Greenpeace. Zij willen dat er een totaalverbod komt op fossiele reclames, zoals bijvoorbeeld voor brandstoffen. Dat vergelijken zij met tabaksreclames.

Shell kan nog in beroep tegen de twee uitspraken. Het bedrijf kon nog niet direct reageren.