Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl onderuit op afwachtende beurs

Just Eat Takeaway ging vrijdag onderuit op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten het besluit van New York om de beperkingen van de vergoedingen die maaltijdbezorgers aan restaurants in de stad kunnen vragen permanent te maken. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl is in Amerika actief met het onlangs overgenomen Grubhub.

Op de Europese markten werd echter vooral gewacht op de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal houden tijdens de virtuele Jackson Hole-bijeenkomst. Beleggers letten tijdens de speech met name op hints van de Fed-baas over een mogelijk begin van de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld. Enkele lokale Fed-presidenten lieten al weten dat het tijd is om de steunmaatregelen terug te draaien om oververhitting van de economie te voorkomen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 783,34 punten, ondanks een koersverlies van 4,5 procent voor Just Eat Takeaway. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi waren de sterkste stijgers in de hoofdindex, met winsten tot 2 procent. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1093,31 punten. Frankfurt en Parijs bleven ongewijzigd. Londen won 0,1 procent.

Alfen

In de MidKap moest Alfen (min 6,6 procent) het ontgelden na de publicatie van resultaten. Topman Marco Roeleveld sprak van een goede eerste jaarhelft voor de laadpalenfabrikant, maar waarschuwde wel voor voorraadproblemen in de tweede jaarhelft. Ook Eurocommercial Properties (min 2,2 procent) werd lager gezet. De eigenaar van winkelvastgoed zag het resultaat in de eerste jaarhelft dalen vanwege verleende huurkortingen in het kader van de coronacrisis.

Metalenspecialist AMG steeg 1 procent dankzij een koopadvies van Citi. Biotechnoloog Galapagos (min 2,7 procent) kampte met een flinke koersdoelverlaging door UBS. Sif steeg 2,6 procent. Het bedrijf dat funderingen maakt waarop windmolens in de zeebodem worden verankerd zag de omzet in de eerste zes maanden van 2021 flink stijgen.

HAL

HAL zakte 2,1 procent. De investeerder rekent dit jaar op een ‘significant’ hogere winst door de verkoop van zijn meerderheidsbelang in optiekbedrijf GrandVision aan het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. Nu de verkoop achter de rug is moet HAL wel op zoek naar nieuwe investeringen.

De euro was 1,1754 dollar waard, tegen 1,1761 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 68,50 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 72,04 dollar per vat.