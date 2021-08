Britten en Spanjaarden stoppen met evacuaties Afghanistan

Spanje heeft de evacuatiemissie in Afghanistan beëindigd en Groot-Brittannië stopt binnen enkele uren. Twee Spaanse vliegtuigen hebben de laatste 81 Spanjaarden en ook 83 Afghanen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul gevlogen en ze worden in de namiddag op een luchtmachtbasis bij Madrid verwacht, aldus Spaanse media. Frankrijk stopt de evacuaties ook in de loop van vrijdag.

Volgens de Britse defensieminister Ben Wallace worden er geen mensen meer toegelaten tot het vliegveld en zijn er nog circa duizend mensen die met Britse toestellen vertrekken. Aan de Belgische evacuaties is vrijdagmorgen vroeg een einde gekomen met de landing van een gecharterd vliegtuig met 37 passagiers aan boord. Onder hen waren geen Nederlanders. Het vliegtuig kwam uit Islamabad in Pakistan. Ook in Denemarken en Italië wordt de landing gemeld van de laatste evacuatievlucht uit Afghanistan.

Een reeks landen was al gestopt met de evacuaties vanuit Kabul, inclusief België, Canada, Nederland en Polen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie had donderdag nog beklemtoond dat evacuaties ook in het weekend nog konden plaatsvinden. Volgens de laatste berichten zijn er nog maar duizend mensen met Amerikaanse reisdocumenten op de luchthaven om naar huis te vliegen, afgezien van de Amerikaanse troepenmacht op het vliegveld.

Aanslag bij luchthaven

Donderdag was er een aanslag bij de luchthaven in Kabul. Daarbij vielen rond de negentig doden, onder wie dertien Amerikaanse militairen. De tak van terreurgroep IS die in Afghanistan en Pakistan actief is, de IS-Khorasan, richtte er een bloedbad aan met zelfmoordterroristen. Een zelfmoordterrorist blies zich bij een Amerikaanse controlepost bij de ingang op en er was een explosie bij de ingang van een hotel vlakbij. Daar was ook een centrum waar mensen die voor een vlucht naar het buitenland werden geselecteerd op basis van hun reisdocumenten. Na de explosies volgde ook een schietpartij bij de luchthaven.

De nieuwe machthebbers in Afghanistan, de Taliban, lijken volgens de Verenigde Staten bereid ook na het vertrek van de Amerikaanse troepen van het vliegveld op 31 augustus behulpzaam te blijven bij het uitreizen van buitenlanders. De Amerikaanse regering spreekt van een werkrelatie en een gezamenlijk belang met de Taliban. Dat heeft tot dusver al de evacuatie van naar schatting meer dan 100.000 mensen mogelijk gemaakt op de luchthaven van Kabul.

De soennitische extremisten van de Taliban hebben het land sinds 15 augustus weer in handen, maar het regeringsapparaat en de economie liggen plat. Ze hebben er groot economische belang bij het land snel op de rails te krijgen en ze zouden zich daarom diplomatiek opstellen tegenover onder meer de VS.