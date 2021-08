ACM: overname Iddink door Sanoma mag alsnog doorgaan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na nieuw onderzoek de overname van de educatieve dienstverlener Iddink door mediabedrijf Sanoma opnieuw goedgekeurd. Daarbij houdt de toezichthouder vast aan dezelfde voorwaarden als bij de originele goedkeuring in 2019. De ACM moest opnieuw naar de overname kijken nadat een rechter had bepaald dat de oorspronkelijke beslissing van de toezichthouder niet goed genoeg was onderbouwd.

Van de ACM mag de overname, die officieel door Sanoma-dochter Malmberg wordt gedaan, dus doorgaan maar moeten andere uitgeverijen toegang blijven houden tot schooladministratiesysteem Magister. Sanoma heeft de voorwaarden nageleefd zolang er geen nieuw besluit was en er verandert voor het bedrijf dus niets.

Magister wordt door meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs gebruikt. In dat systeem zitten zaken als lesroosters, resultaten van leerlingen en huiswerkopdrachten, maar ook digitaal lesmateriaal. Volgens de ACM is er echter weinig risico dat Sanoma lesboeken en het systeem gebundeld zal aanbieden en zo concurrenten uit de markt zal duwen. Het merendeel van de scholen wil een dergelijke bundeling namelijk niet. Zij kopen de leermiddelen vooral in op kwaliteit en kijken minder naar de prijs.

De ACM vocht de eerdere uitspraak van de rechter ook al aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste rechter voor fusiezaken. Die zaak zet de toezichthouder voort omdat zij het niet eens is met de uitspraak van de rechter dat het oorspronkelijke besluit niet voldoende gemotiveerd was.