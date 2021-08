Nikkei lager in afwachting toespraak Fed-baas Powell

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met verlies gesloten. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door de dodelijke aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Daarnaast werd gewacht op de toespraak die de voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Jerome Powell later op de dag zal houden tijdens de virtuele Jackson Hole-bijeenkomst. Beleggers zijn vooral gespitst op wat de Fed-baas zal zeggen over een mogelijk begin van de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld.

De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager het weekeinde in op 27.641,14 punten. De Japanse hoofdindex won desondanks deze week ruim 2 procent. Sterke koerswinsten onder zeecontainervervoerders als Mitsui OSK Lines (plus 9 procent) en Kawasaki Kisen (plus 5 procent) hielden het verlies beperkt. Murata Manufacturing daalde een fractie. De Japanse toeleverancier van iPhone-maker Apple sluit tijdelijk een grote fabriek vanwege een uitbraak van corona onder het personeel.

Ook autofabrikant Mazda legde twee van zijn fabrieken in Japan stil vanwege tekorten aan onderdelen. Die kunnen niet vanuit China naar Japan worden gevlogen door problemen op de Chinese luchthaven van Shanghai Pudong na een corona-uitbraak. Het aandeel ging licht omhoog.

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. Santos verloor dik 1 procent. Het Australische olie- en gasconcern wordt voor de rechter gesleept door klimaatactivisten. In Nederland won Milieudefensie eerder dit jaar een rechtszaak tegen olie- en gasconcern Shell.