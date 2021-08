Coronavaccins Moderna in Japan mogelijk vervuild met metaalpoeder

Coronavaccins van de Amerikaanse farmaceut Moderna in Japan zijn mogelijk vervuild met een metaalpoeder. De Japanse omroep NHK meldt op basis van bronnen binnen het ministerie van Volksgezondheid dat een fijnstof in de vervuilde vaccins reageert op een magneet, wat er op wijst dat er een metaalstof in de vaccins zit.

Japan liet donderdag ruim 1,6 miljoen doses van de Moderna-vaccins terughalen na meldingen over vervuilingen met een ‘vreemde materie’. Moderna zei tegen Reuters dat het op de hoogte is van het probleem en onderzoek doet. De vervuiling zou samenhangen met een productielijn in een fabriek in Spanje. Volgens Moderna heeft de materie geen invloed op de veiligheid en effectiviteit van het vaccin.

Het ministerie van Gezondheid gaat proberen de gevolgen voor de Japanse vaccinatiecampagne tot een minimum te beperken.

Moderna wordt ook in Nederland gebruikt.