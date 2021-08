Defensie VS houdt rekening met meer aanslagen bij vliegveld Kabul

‘We geloven dat het hun wens is om deze aanvallen voort te zetten en we verwachten dat deze aanvallen zullen doorgaan, wij doen er intussen alles aan om voorbereid te zijn’, aldus McKenzie. Hij voegde eraan toe dat hij rekening houdt met raketten die op de luchthaven worden afgevuurd en autobommen. ‘Toch denk ik dat we onze missie kunnen voortzetten’, zei McKenzie over de intentie om de 1000 resterende Amerikanen in Afghanistan te evacueren.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft donderdag (lokale tijd) in een verklaring gereageerd op de bomaanslag, die hij een ‘verwoestende herinnering aan de gevaarlijke omstandigheden’ noemt waarin Amerikaanse militairen en diplomaten moeten opereren. Er zijn volgens Blinken inmiddels meer dan 100.000 mensen uit Kabul geëvacueerd sinds de Taliban de macht grepen.