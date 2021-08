Biden: het is een moeilijke dag, militairen zijn helden

De Amerikaanse president Joe Biden spreekt van een ‘moeilijke dag’ in Afghanistan, waar zeker twaalf Amerikaanse militairen om het leven zijn gekomen na een aanslag bij het internationale vliegveld van Kabul. ‘Deze militairen gaven hun leven om het leven van anderen te redden, zij zijn helden’, aldus Biden.

Het is een van de dodelijkste dagen voor het Amerikaanse leger in Afghanistan sinds 2011, toen een helikopter van de Amerikaanse strijdkrachten door Talibanstrijders werd neergeschoten in de Tangi Vallei, bijna 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kabul. Er kwamen toen dertig Amerikaanse militairen om het leven.