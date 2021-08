Farmaceut hoeft toch geen 1,2 miljard te betalen in patentzaak

Farmaceut Gilead hoeft toch geen 1,2 miljard dollar te betalen aan onder meer rivaal Bristol-Myers Squibb. Een Amerikaans hof van beroep heeft een eerder vonnis in een patentgeschil over een speciale behandeling voor kanker ongeldig verklaard. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van het immuunsysteem van het lichaam om de kanker te bestrijden.

Gileads dochterbedrijf Kite Pharma heeft een speciale technologie ontwikkeld waarbij iemands witte bloedcellen in een laboratorium worden aangepast en dan weer opnieuw in het lichaam worden teruggestopt, zodat ze in staat zijn om zelf kankercellen aan pakken. Kite werd er eerder van beschuldigd met dit middel tegen bloedkanker inbreuk te maken op een patent van Bristol-Myers Squibb en het Sloan Kettering Institute for Cancer Research, die een soortgelijke technologie hadden ontwikkeld.

In 2019 concludeerde een jury dat Bristol-Myers Squibb en het onderzoeksinstituut nog recht hadden op royalty’s op de verkoop van de behandeling van Kite. Maar het hof ziet dat anders. Kite heeft met succes kunnen aanvoeren dat de omschrijvingen in het patent zodanig vaag zijn, dat die betrekking zouden kunnen hebben op veel meer behandelingen. Er stonden bijvoorbeeld weinig details in. Vandaar dat het niet eerlijk zou zijn om Gilead nu voor de kosten te laten opdraaien.

Bristol-Myers Squibb is het niet met de nieuwe beslissing eens. Het bedrijf heeft al aangekondigd beroep aan te zullen tekenen.