Pas in januari weer meer personeel Wereldbank welkom op kantoor

De Wereldbank stelt een grootschalige terugkeer van medewerkers naar kantoor uit tot januari. De bedoeling van ‘s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking was eigenlijk om vanaf 7 september weer voor 50 procent van de capaciteit personeel toe te laten op het hoofdkantoor in Washington DC. Een toenemend aantal besmettingen met de Delta-variant in de VS gooit roet in het eten.