Booking.com krijgt miljoenenboete in Rusland

De toezichthouder kwam tot deze beslissing na een klacht van een maatschappelijke organisatie in Rusland. Booking.com werd ervan beschuldigd hotels en jeugdherbergen te verplichten dat ze niet elders lagere prijzen konden hanteren dan op het bekende boekingsplatform. Daarmee zou het bedrijf de concurrentiemogelijkheden hebben beperkt en de belangen van de hotels hebben geschaad.

Eind vorig jaar kreeg Booking.com van Russische autoriteiten al te horen dat het zijn beleid op dit vlak moest aanpassen. Maar daar gaf het bedrijf geen gehoor aan. Zelf zegt Booking.com teleurgesteld te zijn in het boetebesluit en in beroep te gaan. Volgens de onderneming zou het eigen beleid juist eerlijk zijn.

Dergelijke clausules in de contracten met hotels staan in meerdere landen ter discussie. Eerder dit jaar bepaalde het Duitse hooggerechtshof al dat hotels in Duitsland die gebruikmaken van Booking.com, op hun eigen website kamers tegen goedkopere prijzen mogen aanbieden. De Duitse waakhond Bundeskartellamt was blij met die uitspraak en benadrukte dat de clausules voor beste prijzen ‘concurrentie tussen platformen in de weg kunnen staan’. Volgens de toezichthouder kunnen ze hoteliers benadelen en tot hogere prijzen leiden voor consumenten.