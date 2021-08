NAVO: Evacuaties moeten doorgaan na aanslag in Kabul

De voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders Charles Michel zei erg bezorgd te zijn over de explosies en dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Hij beklemtoonde ook dat het belangrijk blijft een veilige doorgang naar de luchthaven te garanderen.

Een zelfmoordterrorist heeft zich vlakbij een toegang tot het vliegveld in de menigte opgeblazen. Korte tijd later was er vlakbij nog een ontploffing voor een hotel dat vrijwel naast het vliegveld staat. Er zijn volgens de nieuwe machthebbers in Afghanistan zeker dertien doden en tientallen gewonden gevallen. Meerdere landen hadden al hun evacuatiemissies gestopt omdat er met aanslagen werd gedreigd en omdat de Amerikanen die het vliegveld in handen hebben er voor woensdag weg willen. Er zijn ook Amerikanen onder de gewonden.