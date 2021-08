Honderden betogers lopen door Amsterdam tegen anti-lhbti-geweld

Honderden mensen lopen donderdagmiddag in een optocht door Amsterdam-West om te betogen tegen anti-lhbti-geweld. De mars gaat van het Mercatorplein naar de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat, waar afgelopen vrijdag vermoedelijk een regenboogvlag in brand werd gestoken.

De demonstranten lopen over de trambaan, begeleid door de politie. Voorop draagt een groep een enorme regenboogvlag en een spandoek met daarop: Genoeg is genoeg, veiligheid nu! Veel voorbijgangers maken foto’s van de menigte en buurtbewoners kijken vanaf hun balkon toe.

De brand brak vrijdagochtend vroeg uit op de achtste etage van de flat. Het gebouw moest worden ontruimd en vier mensen raakten gewond. De politie houdt rekening met brandstichting die gericht lijkt tegen regenboogvlaggen in het gebouw. Eerder waren er al vergelijkbare incidenten. Burgemeester Halsema liet weten dat er extra rechercheurs op de zaak zijn gezet.

Gebonk

Bewoonster Julia lag te slapen toen de brand uitbrak. ‘Ik werd wakker van rook en gebonk op mijn deur. We moesten halsoverkop het gebouw uit’, vertelt ze. ‘Iemand kwam vast te zitten tussen de brand- en nooddeur, omdat de nooddeur niet openging. Toen we weg waren, is er ingebroken en zijn er spullen gestolen. Het ergste is nog dat er geen aanwijzingen zijn van de dader, omdat er geen camera’s in het pand zijn.’

Woensdag ging de brandweer voor een tweede keer langs in de flat voor een inspectie, na aanhoudende zorgen van de bewoners over de veiligheid. Uit de inspectie bleek dat de flat voldoet aan alle brandveiligheidseisen. Studentenhuisvester DUWO heeft bewoners geadviseerd om regenboogvlaggen achter hun eigen ramen te hangen. Door ze niet meer in de openbare ruimte te plaatsen, zoals op deuren, moet worden voorkomen dat er opnieuw brand wordt gesticht in het gebouw. Ook alle andere brandbare materialen moeten uit de gangen en publieke ruimtes worden gehaald.