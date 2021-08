Uitgever tijdschrift Forbes maakt beursgang op Wall Street

Zo'n beurshuls staat ook bekend als een zogeheten special purpose acquisition company, ofwel 'spac'. Een fusie met een spac is de laatste tijd een veelgebruikte methode bij beursgangen. Naar verwachting wordt de deal eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond.

Het tijdschrift Forbes is vooral bekend van de lijsten die het samenstelt. Zo maakt het blad lijstjes van de rijkste personen en de machtigste personen ter wereld.

Er is sprake van consolidatie in de digitale media-industrie nu adverteerders hun budgetten meer en meer uitgeven op Facebook en Google. Eerder op donderdag werd bekend dat het Duitse mediabedrijf Axel Springer de Amerikaanse nieuwssite Politico overneemt. Vorig jaar kocht BuzzFeed nog HuffPost van Verizon Communications. In 2019 nam Vice Media Refinery29 over en kocht Vox Media het moederbedrijf van New York Magazine, New York Media.