Beleggers schrikken van onderzoek naar vermogenstak Deutsche Bank

De Duitse DWS Group is op de beurs in Frankfurt donderdag flink onderuitgegaan. Beleggers reageerden geschokt op berichten over een onderzoek door Amerikaanse en Duitse autoriteiten naar duurzaamheidsclaims van de vermogensbeheertak van Deutsche Bank. Ook de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero was een grote verliezer, wegens tegenvallende resultaten. De belangrijke Europese beurzen sloten licht in de min na recente recordstanden.