Fed-kopstukken spreken zich uit voor afbouw opkoopprogramma

George erkent in een tv-interview met persbureau Bloomberg dat de besmettelijkere Delta-variant van het coronavirus risico’s voor de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt met zich meebrengt. ‘Maar ik vind niet dat dit iets verandert aan mijn eigen oordeel dat het tijd is voor aanpassingen, gezien de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt.’ Over de snelheid van het afbouwen is volgens haar te onderhandelen, maar het begin moet niet te lang worden uitgesteld.

Bullard zou het liefst zien dat het opkoopprogramma aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 is beëindigd. Dat zou speelruimte bieden bij het verhogen van de rente. Die werd in maart vorig jaar drastisch verlaagd wegens de coronacrisis. ‘We hebben een ‘booming’ economie die op dit moment waarschijnlijk geen verdere stimulans nodig heeft’, zei hij tegen zakenzender CNBC.

De Fed-presidenten deden hun uitspraken wegens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Voorzitter Jerome Powell van de Fed spreekt vrijdag op het evenement, dat virtueel plaatsvindt. Beleggers en analisten zijn gespitst op signalen over het afbouwen van stimuleringsmaatregelen. Die hebben bijgedragen aan lage rentes, wat heeft gezorgd voor recordstanden op de aandelenbeurzen. Maar door de toevloed van geld en het economisch herstel loopt de inflatie op. Daardoor wordt de roep sterker om een einde te maken aan het goedkoop-geldbeleid.