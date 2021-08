Ook Australisch olieconcern moet naar de rechter in klimaatzaak

Ook het Australische olie- en gasconcern Santos wordt voor de rechter gesleept door klimaatactivisten. Het bedrijf zal in de rechtbank moeten uitleggen hoe het in 2040 ​​’duidelijk en geloofwaardig’ netto nul uitstoot van broeikasgassen kan realiseren. Dat is een doelstelling van Santos. In Nederland won Milieudefensie eerder dit jaar een rechtszaak tegen olie- en gasconcern Shell.