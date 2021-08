Salesforce stijgt op Wall Street, aandacht voor Fed-bijeenkomst

Het aandeel Salesforce stond donderdag bij opening van de aandelenbeurzen in New York bij de duidelijke winnaars, met een plus van bijna 5 procent. De softwareonderneming verhoogde bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers de verwachtingen voor het hele jaar, geholpen door de positieve effecten van de eerdere miljardenovername van Slack. Dat is een rivaal van onder meer Microsoft op het gebied van communicatiediensten voor op kantoor. Verder gaat de aandacht van beleggers uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 35.475 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 4493 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte een fractie tot 15042 punten.

Om de economie te ondersteunen in crisistijd pompt de Fed al enige tijd tientallen miljarden per maand in het financiële systeem. Beleggers hopen de komende dagen op meer duidelijkheid over wanneer de Fed begint met het afbouwen van de steunmaatregelen, ook om oververhitting van de economie te voorkomen.

Afbouwen crisissteunmaatregelen

Esther George van de centrale bank in Kansas is een van de Fed-bestuurders die de tijd rijp acht om te beginnen met het afbouwen van de crisissteunmaatregelen, zo zei ze in aanloop naar de bijeenkomst. Zelfs nu de Delta-variant van het coronavirus voor meer risico’s zorgt zal het afbouwen van de steun volgens haar niet leiden tot een ontsporing van de economie. Ook James Bullard van de Fed in St. Louis denkt er zo over. ‘We hebben echt een bloeiende economie die op dit moment waarschijnlijk niet meer stimulering nodig heeft’, liet hij weten.

Beleggers verwerkten verder nieuwe cijfers over de werkloosheidsuitkeringen. Het aantal nieuwe WW-aanvragen viel met 353.000 iets hoger uit dan voorzien. Daarnaast werd bekend dat de Amerikaanse economie iets sterker herstelde van de crisis dan eerder gemeld.

Facebook en Twitter

Facebook en Twitter verloren licht bij de opening van de beurzen. De bedrijven krijgen een boete opgelegd van de Russische autoriteiten omdat ze weigeren gegevens van gebruikers op te slaan.

Vliegtuigbouwer Boeing won 0,2 procent. De gewraakte Boeing 737 MAX mag na bijna 2,5 jaar weer vliegen in India. Het land stelde het vliegverbod in maart 2019 in na een tweede dodelijke ongeluk met een 737 MAX in korte tijd. Van de grote markten wacht Boeing nu alleen nog op Chinese goedkeuring om de vliegtuigen weer in gebruik te nemen.