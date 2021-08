RIVM: 2651 nieuwe coronabesmettingen

Afgelopen zeven dagen werden 2498 nieuwe besmettingen per dag bij het RIVM gemeld. Het aantal besmettingen per dag blijft al weken hangen tussen de 2000 en 3000. Woensdag maakte het RIVM melding van 2844 nieuwe gevallen.

Afgelopen etmaal werden acht nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd bij het RIVM. Dat betekent niet dat al deze mensen in die periode zijn overleden, want soms duurt het een tijdje voor een sterfgeval aan het instituut wordt doorgegeven.

In Rotterdam kregen 171 mensen te horen dat ze een corona-infectie hebben opgelopen. In Amsterdam ging het om 155 mensen en in Den Haag om 122. In Almere en Utrecht werden respectievelijk 49 en 47 nieuwe gevallen geregistreerd.