Milieuorganisatie: Formule 1 Zandvoort desnoods zonder publiek

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) stelt voor de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort desnoods zonder publiek door te laten gaan. ‘Die handreiking willen we doen’, zei raadsman Valentijn Wösten van MOB kort voor aanvang van een rechtszaak over het evenement voor de rechtbank in Haarlem tegen het ANP. ‘Met de Olympische Spelen kon het ook.’