Rutte: protest tegen Afghaanse vluchtelingen onbeschaafd

Demissionair premier Mark Rutte noemt het protest in Harskamp tegen Afghaanse vluchtelingen van dinsdagavond ‘onbeschaafd’. Hij was naar eigen zeggen ‘diep geraakt’ door het protest. ‘Hoe haal je het in je hoofd?’, verzuchtte hij donderdag.

Hij roept iedereen op niet meer in de buurt van de vluchtelingen te protesteren. Demonstreren mag volgens de premier, ‘maar doe dat dan op het Malieveld’. Hij wijst erop dat veel vluchtelingen getraumatiseerd zijn.