Ede: maatregelen tegen mogelijk rellende supporters uit Arnhem

Burgemeester René Verhulst van Ede heeft donderdag een noodverordening ingesteld om te voorkomen dat voetbalsupporters die uit zijn op een vechtpartij naar Ede uitwijken, nu Arnhem maatregelen heeft genomen. Donderdagavond speelt voetbalclub Vitesse in GelreDome een wedstrijd tegen het Belgische Anderlecht. Omdat er sterke aanwijzingen waren dat de Belgische supporters met steun van Ajax-aanhangers in Arnhem op de vuist wilden gaan met Vitessesupporters, stelde Arnhem woensdag al een noodverordening in.

In Arnhem was het donderdag aan het begin van de middag nog rustig. Volgens een zegsvrouw van de gemeente heeft de politie nog niemand tegengehouden aan de rand van de Gelderse hoofdstad. Volgens Ede zijn er aanwijzingen dat de groepen elkaar nu in die plaats opzoeken voor een gewelddadig treffen. De noodverordening is daarom meteen na het instellen van kracht geworden en geldt tot donderdagavond 23.59 uur.

Op grond van de noodverordening kan de politie kwaadwillende voetbalhooligans bij de grens van Ede tegenhouden en terugsturen. De noodverordening geldt voor de hele, zeer uitgestrekte gemeente Ede en alle dorpen die bij Ede horen.