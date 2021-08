Ruim 95.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd

Sinds de Taliban de macht overnamen in Afghanistan ruim anderhalve week geleden zijn volgens het Pentagon ongeveer 95.700 mensen geëvacueerd. Woensdag waren dat er 13.400. Qatar zegt ruim 40.000 mensen te hebben geholpen te vertrekken, ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben veel mensen uit Afghanistan gehaald via het vliegveld van Kabul.

Qatar lijkt de meeste mensen te hebben geholpen. De staat zegt 40.000 mensen te hebben opgevangen in Doha. Veel andere landen vlogen mensen vanuit Kabul naar Doha, zodat ze vanaf daar weer door konden. Deze evacuaties zijn dus niet allemaal gedaan met Qatarese vliegtuigen. Qatar heeft ook aangeboden deze mensen een inenting tegen het coronavirus te geven.

De Verenigde Staten zeggen niet hoeveel mensen ze precies hebben geholpen, maar het zou gaan om 4400 mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Hoeveel mensen met een andere nationaliteit zijn geholpen, zegt het land niet. De Amerikanen zeggen dat de evacuaties uiterlijk 31 augustus stoppen en zij controleren momenteel de luchthaven van Kabul.

Duitsland

De Britten hebben 12.279 mensen uit Kabul geëvacueerd en er zitten nog vierhonderd Britten in Afghanistan. Het leger wil niet zeggen wanneer het stopt met de evacuatievluchten, maar de laatste Britse militair moet het land hebben verlaten voordat de Amerikanen vertrekken.

Donderdag meldde het Duitse ministerie van Defensie dat het 5347 mensen heeft geëvacueerd. Het gaat om zeker 4200 Afghanen en 505 Duitsers. De Duitsers willen doorgaan ‘tot de laatste seconde’. Volgens bronnen rond de regering is dat vrijdag. Donderdag zijn er nog vier Duitse vluchten uit Kabul.

Nederland

Frankrijk doet ook geen precieze uitspraken over het aantal mensen dat is geëvacueerd. Er zouden ruim 2000 Afghanen en meer dan honderd Fransen Frankrijk hebben bereikt, hoeveel mensen naar landen in de regio zijn gebracht, is niet bekend. De deadline voor de Fransen is vrijdagavond, daarna wordt er niet meer gevlogen vanuit Kabul.

De Nederlandse regering meldde woensdag dat er tot dan toe 1857 evacués naar Nederland waren gebracht. Op de site van Defensie staan de vluchten vanuit Kabul, maar niet bij elke vlucht worden alle passagiers genoemd. Dat aantal telt op tot 1463. Nederland stopt donderdag met evacueren. In de loop van de dag moeten er nog vluchten aankomen.