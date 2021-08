C&A tekent vernieuwd akkoord over veiligheid in Bangladesh

Kledingconcern C&A heeft het nieuwe Bangladesh-akkoord voor de veiligheid in kledingfabrieken ondertekend. Woensdag sloten internationale vakbonden en vertegenwoordigers van de kledingindustrie een overeenkomst over het verlengen en uitbreiden van het akkoord uit 2013. Dat zou anders eind augustus aflopen.

De afspraken kwamen tot stand na het instorten van de fabriek Rana Plaza bij hoofdstad Dhaka in Bangladesh. Daarbij kwamen meer dan 1100 mensen om het leven. De overeenkomst schreef onder meer voor dat er onafhankelijke inspecties van fabrieksgebouwen in Bangladesh moesten komen. In het nieuwe akkoord staat dat dezelfde afspraken ook in tenminste één ander land moeten gaan gelden. Dat moet ergens in de komende twee jaar gebeuren.

C&A, met 1400 winkels in achttien Europese landen, stelt dat het akkoord voor vooruitgang heeft gezorgd in Bengaalse kledingfabrieken. Naast een betere brand- en bouwveiligheid zorgt het ook voor meer zeggenschap voor fabrieksarbeiders, aldus de modeketen.

Het nieuwe akkoord wordt 1 september van kracht. Dan wordt ook de complete lijst bekend van modemerken die de overeenkomst al hebben ondertekend. Aan het vorige akkoord verbonden zo’n tweehonderd kledingbedrijven zich.