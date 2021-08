Schotland seponeert zaak om uitlevering Catalaanse separatist

Schotland stopt met de rechtszaak rond de uitlevering van de Catalaanse separatist Clara Ponsatí, omdat Ponsatí momenteel in België woont en dus buiten de jurisdictie van het Schotse hof is. Spanje wil haar vervolgen wegens het volgens de Spaanse regering illegaal organiseren van het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië in 2017.