Deskundigen: verdachte dansleraar volledig toerekeningsvatbaar

Gedragsdeskundigen hebben geen psychische stoornissen aangetroffen bij de 38-jarige dansschoolhouder uit Groningen die verdacht wordt van zedenmisdrijven. Khalid A. zou dertien leerlingen, stagiairs en medewerkers hebben aangerand of misbruikt, vooral minderjarige meisjes. Donderdag is de tweede zittingsdag bij de rechtbank in Groningen.

Volgens een psycholoog en een psychiater is A. ‘een vlotte prater’. Hij zou zich presenteren met een ‘zekere air’, aldus de rechter. Van narcisme of een andere persoonlijkheidsstoornis is geen sprake, stellen de deskundigen. Ook op seksueel gebied zijn geen stoornissen bij hem vastgesteld.

A. runde sinds 2004 Groningen Dance Center in Groningen met ruim 450 leerlingen. De zedendelicten waarvan hij verdacht wordt, waaronder verkrachting en aanranding, zouden vanaf 2015 hebben plaatsgevonden onder andere bij privéstretchoefeningen. Terwijl de jonge vrouwen in een split of spagaat zaten, zou A. hen richting zijn geslachtsdeel hebben getrokken. Volgens slachtoffers had A. een trainingsbroek aan met een gat bij zijn kruis.

Massages

Ook zou A. in een kantoortje massages hebben gegeven. Daarbij raakte hij volgens de aangevers intieme plekken aan. Een van de slachtoffers is de dochter van zijn ex. Ook bij haar zou A. te ver zijn gegaan tijdens een massage. Het meisje heeft verklaard dat ze daarbij huilde omdat ze zich vies voelde, maar dat ze het niet durfde te zeggen omdat ze dan van de dansschool gestuurd zou worden. Volgens slachtoffers had A. een machtspositie.

A. zou slachtoffers ook vaak hebben opgebeld en op feestjes met veel drank op de dansschool aan leerlingen hebben gezeten. A. gaf dinsdag toe dat hij in 2020 orale seks had met een 17-jarige leerling. Naar eigen zeggen dacht hij dat ze meerderjarig was. Volgens A. is er sprake van een heksenjacht en zijn de aangiftes vals.

Donderdagmiddag krijgen de slachtoffers het woord. Daarna komt het Openbaar Ministerie met de strafeis.