Daling vertrouwen Duitse consumenten zet door

Het vertrouwen van Duitse consumenten blijft verder afnemen. Ze werden minder positief over de verwachtingen voor de economie en waren ook minder bereid om grote uitgaven te doen, stelt onderzoeksbureau GfK in zijn maandelijkse meting.

De daling in het vertrouwen begon al na een piek in juni. De maand september wordt daarmee de derde maand op rij met afnemend vertrouwen. Die daling versnelt bovendien. Volgens GfK hangt dat samen met een steeds minder snel stijgende vaccinatiegraad, stijgende aantallen coronabesmettingen en discussies over hoe om te gaan met ongevaccineerden.

Daarbovenop komt de toenemende inflatie. In juli stegen de prijzen volgens het federale statistiekbureau met 3,8 procent, de grootste stijging sinds 1993. Volgens GfK-onderzoeker Rolf Bürkl is het een gebruikelijk verschijnsel dat het consumentenvertrouwen daalt als de inflatie toeneemt.

Mondkapjesplicht

Dat de Duitse geldontwaarding verklaarbaar is omdat vorig jaar de btw tijdelijk werd verlaagd vanwege de coronacrisis en nu weer op normaal niveau is, doet daar niets aan af. ‘Vanwege de aanhoudende lage rente zien huishoudens de prijsstijgingen als een nog grotere bedreiging voor hun koopkracht.’

De bereidheid om geld uit te geven hangt samen met die afnemende koopkracht, maar ook met zaken als de mondkapjesplicht en verplicht afstand houden. Daardoor zit onbezorgd winkelen er niet in. Duitse consumenten blijven wel positief over hun inkomensverwachtingen. De graadmeter die GfK daarvoor bijhoudt steeg zelfs licht, geholpen door de overheidsmaatregelen die bedrijven hielpen om personeel in dienst te houden.