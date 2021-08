Ooggetuigen zeggen dat drukte bij vliegveld Kabul toeneemt

Meerdere regeringen hebben mensen opgeroepen niet meer naar het vliegveld te komen, uit angst voor een aanslag. Tegelijkertijd nadert de deadline voor evacuaties uit Afghanistan en worden mensen wanhopiger om te ontkomen aan de Taliban. België is al gestopt met evacuaties en Nederland vliegt donderdag voor het laatst.

Volgens een ooggetuige staan mensen in de brandende zon naar de beveiligers te zwaaien met papieren en roepen ze om hulp. De omgeving is 200 meter voor de ingang afgesloten, zonder toestemming komen mensen er niet doorheen. Mensen komen geen meter vooruit, maar blijven staan, in de hoop toch nog naar binnen te mogen. Er zijn ook kinderen en baby’s in de menigte.

Veel mensen die met westerse landen hebben samengewerkt willen Afghanistan nu verlaten uit angst voor represailles van de moslimextremisten van de Taliban. Die jihadisten hebben de macht recent overgenomen in Afghanistan en veel mensen zijn bang dat weer met harde hand wordt geregeerd, zoals in hun eerste periode aan de macht tussen 1996 en 2001.