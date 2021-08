Nieuw-Zuid-Wales telt ruim 1000 coronabesmettingen in dag tijd

De Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales telt ruim 1000 nieuwe coronabesmettingen in een dag tijd, het hoogste aantal sinds de pandemie begon. Een dag eerder meldde de deelstaat nog 969 nieuwe besmettingen. In de stad Sydney hebben twee grote ziekenhuizen tenten buiten neergezet om het stijgende aantal patiënten te kunnen opvangen.

Ondanks de stijging in besmettingen heeft de lokale overheid besloten tot enkele versoepelingen voor gevaccineerden. Zo krijgen gevaccineerde volwassenen die buiten aangewezen ‘hotspots’ in Sydney wonen vanaf maandag 13 september iets meer bewegingsvrijheid. Ze mogen dan bijvoorbeeld samenkomen in groepen van vijf. In de hotspots gelden al iets minder strenge regels voor mensen die zijn ingeënt. Hier mogen volwassenen op straat samenkomen voor recreatie.

De versoepelingen komen tijdens een lockdown die in Sydney en omstreken blijft tot minimaal eind september. De maatregel geldt voor de rest van de deelstaat tot minstens 10 september. Onder meer geldt er een avondklok vanaf 21.00 uur.

Nieuw-Zuid-Wales wil nog meer vrijheden voor gevaccineerden invoeren wanneer 70 tot 80 procent van de volwassenen is ingeënt tegen het coronavirus. Momenteel heeft ruim 60 procent van de volwassenen een eerste dosis gehad en is ongeveer 33 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Er wordt aan een soort ‘coronapas’ gewerkt zodat mensen hun vaccinatie kunnen bewijzen.