Slachtoffers spreken in rechtbank over misbruik in dansschool

A. staat terecht voor verkrachting of aanranding van dertien personen sinds 2015. De zedendelicten zouden onder meer hebben plaatsgevonden tijdens privé-stretchoefeningen, waarbij A. de slachtoffers assisteerde bij een split of spagaat. Ook zou A. zedendelicten hebben gepleegd met medewerkers van Groningen Dance Center, de school die A. meer dan vijftien jaar runde.

Slachtoffers hadden de indruk dat ze dankzij A. konden doorbreken als danser, bijvoorbeeld bij een demoteam of in Amerika, bleek maandag op de eerste zittingsdag. In de rechtbank ontkende A. aanvankelijk seksuele handelingen te hebben verricht met leerlingen en docenten. Volgens hem was sprake van een heksenjacht nadat zijn gedrag in 2017 ter discussie was komen te staan. Zo zou hij bij massages te ver gaan en oneerbare voorstellen hebben gedaan. Volgens A. werden zaken verkeerd geïnterpreteerd en verdraaid.

Gedurende de rechtszaak gaf A. toe dat hij in 2020 seks had met een van zijn leerlingen. Het meisje was destijds 17 jaar oud. A. vertelde de rechter dat hij het meisje tijdens een intiem gesprek na een les eenmaal had gevraagd hem oraal te bevredigen. Het meisje heeft verklaard dat het vaker is gebeurd.