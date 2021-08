Uitbaters rondvaartboten en congreslocaties vrezen voor toekomst

Verschillende ondernemers in de toeristische sector zoals exploitanten van rondvaartboten en congreslocaties, touringcarbedrijven, reisondernemingen en hoteleigenaren vrezen voor de toekomst van hun bedrijf. Zonder extra coronasteun dreigt voor veel van hen kort voor het einde van de crisis alsnog einde oefening, schrijven ze in een brandbrief aan het demissionaire kabinet.

De ondernemers zijn bang dat de toeristische- en congresinfrastructuur in het zicht van de haven alsnog kapot gaat, omdat er nog altijd weinig buitenlandse bezoekers naar Nederland komen. Voor bedrijven die te maken hebben met hoge lasten en overcapaciteit zou steun op maat geregeld moeten worden, aldus de briefschrijvers.

Onder de krap twintig ondertekenaars van de brief zijn onder anderen Rob van de Wiel van MECC Maastricht, Paul Riemens van de RAI in Amsterdam en Erik-Jan Ginjaar van Postillion Hotels. De ondernemers uiten hun noodkreet ook in naam van verschillende collega-ondernemers en hun branche- en ondernemersorganisaties. Dan gaat het bijvoorbeeld om KHN, MKB-Nederland, VNO-NCW en HISWA RECRON.

Doorlopende kosten

De briefschrijvers wijzen erop dat verschillende bedrijven met veel doorlopende kosten zitten door onder meer forse wagenparken of een grote hoeveelheid aan boten, diverse hotelpanden en vooruitbetaalde reissommen. De bedrijven hebben naar eigen zeggen weinig mogelijkheden om in de kosten te snijden, terwijl de inkomsten mede door het wegblijven van de buitenlandse toeristen ver achterblijven.

De timing van de brief is niet onlogisch. De ministerraad praat vrijdag over het al dan niet verlengen van de noodsteun die in principe na het derde kwartaal van dit jaar stopt. Volgens de briefschrijvers zou ook gepraat moeten worden over de afbouw van problematische schulden in met name het mkb en andere onderliggende problemen, om te voorkomen dat bedrijven alsnog op de fles gaan terwijl ze in de kern gezond zijn. De ondernemers noemen het verder goed nieuws dat de 1,5 metermaatregel per 20 september in principe wordt losgelaten.