Timing afbouw coronasteun Fed groot thema op Jackson Hole

De jaarlijkse vergadering van centrale bankiers in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming begint donderdag. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, geeft vrijdag een toespraak over de economische vooruitzichten. Daarbij zal er met name op worden gelet of hij iets zegt over wanneer de Fed kan gaan beginnen met het afbouwen van de opkoopprogramma’s.