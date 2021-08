Salesforce verhoogt prognoses na miljardenovername Slack

Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce verwacht volop te profiteren van de overname van samenwerkingsapp Slack. Het bedrijf verhoogde bij de presentatie van de halfjaarcijfers zijn verwachtingen voor het hele jaar. Salesforce betaalde in december vorig jaar bijna 28 miljard dollar (circa 23,5 miljard euro) voor Slack. De overname werd recent afgerond.

Slack is een rivaal van onder meer Microsoft op het gebied van communicatiediensten voor op kantoor. Met Salesforce als nieuwe eigenaar krijgt het techbedrijf meer slagkracht om marktaandeel te veroveren op zijn concurrenten. Dat is hard nodig, nu door thuiswerken in coronatijd veel bedrijven overstappen op nieuwe communicatiemiddelen om werknemers goed te laten samenwerken.

Salesforce rekent voor het hele boekjaar op een omzet tussen de 26,2 miljard en 26,3 miljard dollar. Daarmee overtrof het bedrijf de gemiddelde verwachting van analisten. Slack zal ongeveer 530 miljoen dollar aan opbrengsten genereren. Dat is 30 miljoen dollar meer dan Salesforce eerder had aangegeven. De omzet in het afgelopen kwartaal, dat liep tot en met juli, steeg met bijna een kwart tot 6,3 miljard dollar.