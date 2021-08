Microsoft investeert komende jaren 20 miljard in cyberveiligheid

Microsoft gaat de komende vijf jaar 20 miljard dollar (zo’n 17 miljard euro) investeren in cyberveiligheid. Dat is vier keer zoveel als het softwarebedrijf eerder van plan was. Daarnaast stelt Microsoft 150 miljoen dollar beschikbaar om Amerikaanse overheden te helpen hun computersystemen up-to-date te houden.

Eerder op de dag werd bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden onder meer technologiebedrijven en financiële instellingen heeft gevraagd meer te doen aan cyberveiligheid. ‘Het is een kwestie van nationale veiligheid’, zei een hoge regeringsfunctionaris daarover. Biden sprak woensdag met de topmannen van Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft en JPMorgan Chase.

De kwestie staat hoog op de agenda in Washington. Vorige maand trof een grote cyberaanval vele honderden bedrijven. Via een programma van de Amerikaanse softwareleverancier Kaseya werd gijzelsoftware verspreid, een chantagemiddel waarmee computers of gegevens worden versleuteld waarna geld wordt geëist.

Eerder werd JBS, de grootste vleesverwerker ter wereld, getroffen door een cyberaanval. Veel slachterijen moesten toen dicht. Ook het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline was een doelwit. Door die aanval moest een belangrijke oliepijplijn in de VS tijdelijk worden stilgelegd, waardoor er tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen.