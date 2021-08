Reuters: Samsung levert 5G-modem voor Pixel-smartphone Google

Eerder deze maand maakte Google bekend dat het zijn eigen processorchip heeft ontworpen voor zijn nieuwe high-end telefoons Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Het bedrijf wil niet volledig afhankelijk zijn van Qualcomm dat nog wel de chips levert voor de lager geprijsde Pixel 5A. Japanse media brachten eerder dat Samsung de processor zal produceren voor Google, dat onderdeel is van Alphabet.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf is een van de slechts drie bedrijven ter wereld die in staat is om 5G-modems te maken die apparaten verbinden met draadloze datanetwerken. De andere zijn Qualcomm, de marktleider met een ruime voorsprong, en MediaTek uit Taiwan.

Exynos-modemtechnologie

Samsung gebruikt zijn Exynos-modemtechnologie op grote schaal in zijn eigen smartphones in Azië en Europa. Maar het heeft lange tijd op Qualcomm vertrouwd om modems voor Amerikaanse versies te leveren. Dat komt deels omdat Qualcomm een technologische voorsprong heeft in een bepaalde variant van 5G-netwerken die ‘millimeter wave’ wordt genoemd en die de hoogste snelheden biedt met de nieuwe netwerken die beschikbaar zijn.

Tot nu toe hebben alle smartphones die in de VS zijn uitgebracht, inclusief de iPhone van Apple, chips van Qualcomm gebruikt voor aansluiting op de millimeter wave-netwerken. Qualcomm zei in een verklaring dat het zijn technologische voorsprong verwacht te behouden omdat zijn technologie afhankelijk is van andere chips naast de modem. ‘Een modem is niet genoeg om millimeter wave in telefoons te ondersteunen’, aldus Qualcomm.