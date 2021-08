Rus Navalni klaagt over gedwongen staatstelevisie in cel

Politieke gevangenen in Rusland krijgen dagelijks urenlang staatstelevisie en propagandafilms te verduren, zegt oppositieleider Aleksej Navalni tegen The New York Times. ‘Lezen, schrijven of iets anders doen is verboden. Je moet in een stoel zitten en naar de televisie kijken’, aldus Navalni, die verder klaagt over constante controle, videocamera’s alom en een cultuur van verklikken.

De Kremlincriticus gaf volgens de Amerikaanse krant zijn eerste (schriftelijke) interview sinds hij begin dit jaar gevangen werd gezet in Rusland. In aanloop naar de parlementsverkiezingen, volgende maand, heeft het regime van president Vladimir Poetin de oppositie en onafhankelijke pers gemuilkorfd.

‘Het regime van Poetin is een historisch ongeluk’, schrijft Navalni in zijn 54 handgeschreven pagina’s aan de krant. ‘Vroeg of laat wordt deze fout rechtgezet en slaat Rusland een democratisch, Europees pad in. Simpelweg omdat de mensen dat willen.’ Sancties moeten alleen de belangrijkste figuren rond Poetin treffen, benadrukt Navalni nog eens. Westerse strafmaatregelen zijn op sommige van deze figuren gericht, maar ook op de economie in zijn algemeen. Die raken volgens Navalni echter de gewone Rus, terwijl de rijke elite volgens hem sancties weet te ontsnappen met een ‘leger van advocaten, lobbyisten en bankiers’.

De 45-jarige Navalni zit sinds maart in een strafkamp ten oosten van Moskou nadat hij uit Duitsland was teruggekeerd, waar hij was behandeld voor een vergiftiging in Rusland. Hij moet een straf van 2,5 jaar uitzitten voor vermeende fraude, omdat hij zich door die behandeling niet had gemeld in zijn vaderland.